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Израиль запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за атаки Ирана

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Израиль запросил проведение срочного заседания Совбеза ООН на фоне атаки Ирана.

«Я подтверждаю просьбу Израиля немедленно созвать заседание Совета безопасности, чтобы безоговорочно осудить Иран за эти серьёзные нарушения и немедленно принять меры по объявлению КСИР террористической организацией», — приводит РИА Новости текст письма постпреда Израиля председателю Совбеза ООН.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что Иран выпустил по Израилю более 200 снарядов.

В иранском МИД заявили, что удары по Израилю наносились в целях самообороны, сославшись на статью Устава всемирной организации.

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