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Великобритания перебросила истребители для перехвата иранских дронов

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В Минобороны Великобритании сообщили о переброске дополнительного числа истребителей королевских ВВС на Ближний Восток для отражения атак иранских дронов.

«Мы перебросили в регион ещё несколько самолётов королевских ВВС и самолётов-дозаправщиков в рамках операции Shader... При необходимости эти британские самолёты будут перехватывать любые воздушные атаки в пределах досягаемости наших миссий», — говорится в заявлении ведомства.

По данным The Times of Israel, США и Британия перехватили более 100 иранских дронов.

Ранее СМИ сообщали, что Иран выпустил баллистические ракеты в сторону Израиля.

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