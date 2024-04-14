Великобритания перебросила истребители для перехвата иранских дронов

В Минобороны Великобритании сообщили о переброске дополнительного числа истребителей королевских ВВС на Ближний Восток для отражения атак иранских дронов.

«Мы перебросили в регион ещё несколько самолётов королевских ВВС и самолётов-дозаправщиков в рамках операции Shader... При необходимости эти британские самолёты будут перехватывать любые воздушные атаки в пределах досягаемости наших миссий», — говорится в заявлении ведомства.

По данным The Times of Israel, США и Британия перехватили более 100 иранских дронов.

Ранее СМИ сообщали, что Иран выпустил баллистические ракеты в сторону Израиля.