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Израильские военные отслеживают приближение более 100 дронов

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Израильская армия в настоящий момент отслеживает приближение более 100 дронов, запущенных из Ирана.

Соответствующее заявление во время брифинга сделал израильский военный.

«В настоящее время мы следим и за другими возможностями запуска, которые есть у Ирана. Я не могу подтвердить ничего в отношении других боеприпасов, кроме дронов, которые Иран запустил по нам», — цитирует его CNN.

Он отметил, что дроны должны прибыть в Израиль в ближайшие часы. К тому же, по его словам, возможны новые волны беспилотников.

Ранее СМИ сообщали, что Иран выпустил баллистические ракеты в сторону Израиля.

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