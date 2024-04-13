Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность
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Об этом сообщил представитель армии Израиля Даниэль Хагари.
«Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, в небе находятся десятки подготовленных самолётов», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что израильская сторона проводит оценку ситуации со своими стратегическими партнёрами, прежде всего с США.
Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах полагают, что Иран может атаковать Израиль утром 14 апреля.