В армии Израиля заявили, что системы обороны и нападения ВВС страны приведены в боевую готовность.

Об этом сообщил представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

«Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, в небе находятся десятки подготовленных самолётов», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что израильская сторона проводит оценку ситуации со своими стратегическими партнёрами, прежде всего с США.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах полагают, что Иран может атаковать Израиль утром 14 апреля.