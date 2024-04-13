Министр юстиции: авария на фуникулёре в Анталье могла произойти из-за коррозии

Причиной аварии на фуникулёре в турецкой Анталье, в результате которой погиб человек, могла стать коррозия металлических конструкций.

Предварительными данными расследования поделился на своей странице в соцсети X министр юстиции Турции Йылмаз Тунч. Он уточнил, что в результате аварии погиб человек, ещё 17 пострадали.

По итогам предварительной проверки установлено, что у эксплуатирующей фуникулёр компании отсутствовал план эвакуации и на случай ЧС.

«Выданы ордера на задержание 13 человек, среди них — сотрудники фирмы-эксплуатанта, а также фирмы, отвечающей за техническое обслуживание системы», — написал министр.

Ранее сообщалось, что после аварии на фуникулёре в Анталье спасатели эвакуировали 128 человек.