Вооружённый ножом мужчина напал на посетителей торгового центра в Сиднее

Мужчина, вооружённый ножом, напал на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction в австралийском Сиднее.

Как сообщает издание 9News, один человек погиб, ещё по меньшей мере семеро пострадали.

На месте работает полиция.

Ранее несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла на праздновании Ураза-байрама в Филадельфии.