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Вооружённый ножом мужчина напал на посетителей торгового центра в Сиднее

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Мужчина, вооружённый ножом, напал на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction в австралийском Сиднее.
Вооружённый ножом мужчина напал на посетителей торгового центра в Сиднее
  • AP
  • © Rick Rycroft

Как сообщает издание 9News, один человек погиб, ещё по меньшей мере семеро пострадали.

На месте работает полиция.

Ранее несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла на праздновании Ураза-байрама в Филадельфии.

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