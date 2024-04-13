Вооружённый ножом мужчина напал на посетителей торгового центра в Сиднее
Мужчина, вооружённый ножом, напал на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction в австралийском Сиднее.
- AP
- © Rick Rycroft
Как сообщает издание 9News, один человек погиб, ещё по меньшей мере семеро пострадали.
На месте работает полиция.
Ранее несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла на праздновании Ураза-байрама в Филадельфии.
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