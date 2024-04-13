Посольство Украины в Черногории возмутил логотип телеканала, похожий на букву Z
Посольство Украины в Черногории направило замечания государственной телерадиокомпании страны RTCG из-за логотипа телеканала TVCG2, в котором цифра 2 якобы напоминает букву Z.
Об этом пишет местное издание Vijesti.
Отмечается, что гендиректор RTCG Борис Раонич не ответил на запрос.
Ранее жителя Крыма приговорили к двум годам лишения свободы условно за осквернение арт-объекта с буквами Z и V.
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