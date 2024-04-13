Посольство Украины в Черногории возмутил логотип телеканала, похожий на букву Z

Посольство Украины в Черногории направило замечания государственной телерадиокомпании страны RTCG из-за логотипа телеканала TVCG2, в котором цифра 2 якобы напоминает букву Z.

Об этом пишет местное издание Vijesti.

Отмечается, что гендиректор RTCG Борис Раонич не ответил на запрос.

Ранее жителя Крыма приговорили к двум годам лишения свободы условно за осквернение арт-объекта с буквами Z и V.