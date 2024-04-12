Президент Аргентины встретился с Илоном Маском в Техасе

Президент Аргентины Хавьер Милей провёл встречу с американским бизнесменом Илоном Маском в Техасе.

«Президент Хавьер Милей провёл сегодня встречу с соучредителем и гендиректором Tesla Илоном Маском после посещения промышленного предприятия компании в Остине, столице штата Техас, США», — сообщил пресс-секретарь президента Мануэль Адорни.

Милей предложил Маску сотрудничать по судебному делу об Х в Бразилии.

Ранее американский бизнесмен заявил, что Аргентину ждёт процветание при новом президенте.