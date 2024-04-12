Президент Аргентины встретился с Илоном Маском в Техасе
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- © Presidencia de la Nación Argentina/Handout
«Президент Хавьер Милей провёл сегодня встречу с соучредителем и гендиректором Tesla Илоном Маском после посещения промышленного предприятия компании в Остине, столице штата Техас, США», — сообщил пресс-секретарь президента Мануэль Адорни.
Милей предложил Маску сотрудничать по судебному делу об Х в Бразилии.
Ранее американский бизнесмен заявил, что Аргентину ждёт процветание при новом президенте.