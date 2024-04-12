Военная хроника: США заявили, что Иран атакует Израиль с помощью 100 БПЛА
Военная хроника заявила, что Соединённые Штаты считают, что атака Ирана против Израиля ожидается 12 апреля.
- Gettyimages.ru
«В ходе удара могут быть применены более 100 дронов и несколько десятков ракет», — указывается в материале.
Ранее портал Ynet сообщил, что ЦАХАЛ и МОССАД утвердили общий план ответа на случай атаки Ирана.
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