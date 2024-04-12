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Великобритания, Испания и ЕК проведут дополнительные переговоры о Гибралтаре

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Главы МИД Великобритании и Испании Дэвид Кэмерон и Хосе Мануэль Альбарес 12 апреля встретятся с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем для обсуждения статуса Гибралтара после выхода Британии из ЕС.
Великобритания, Испания и ЕК проведут дополнительные переговоры о Гибралтаре
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Associated Press. На мероприятии также будет присутствовать главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

По словам Альбареса, стороны уже близки к достижению соглашения по общим политическим вопросам.

Западные политики стремятся заключить соглашение до лета текущего года. Основной проблемой остаётся вопрос того, кто будет контролировать аэропорт Гибралтара, который, согласно предложенному соглашению о свободном передвижении, станет внешней границей ЕС. Великобритания выступает против того, чтобы испанские пограничники базировались в аэропорту, где также находятся британские военные.

Ранее ЕК призвала начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве в ЕС.

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