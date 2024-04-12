Великобритания, Испания и ЕК проведут дополнительные переговоры о Гибралтаре
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Об этом пишет Associated Press. На мероприятии также будет присутствовать главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.
По словам Альбареса, стороны уже близки к достижению соглашения по общим политическим вопросам.
Западные политики стремятся заключить соглашение до лета текущего года. Основной проблемой остаётся вопрос того, кто будет контролировать аэропорт Гибралтара, который, согласно предложенному соглашению о свободном передвижении, станет внешней границей ЕС. Великобритания выступает против того, чтобы испанские пограничники базировались в аэропорту, где также находятся британские военные.
Ранее ЕК призвала начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве в ЕС.