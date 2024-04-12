Великобритания, Испания и ЕК проведут дополнительные переговоры о Гибралтаре

Главы МИД Великобритании и Испании Дэвид Кэмерон и Хосе Мануэль Альбарес 12 апреля встретятся с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем для обсуждения статуса Гибралтара после выхода Британии из ЕС.

Об этом пишет Associated Press. На мероприятии также будет присутствовать главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

По словам Альбареса, стороны уже близки к достижению соглашения по общим политическим вопросам.

Западные политики стремятся заключить соглашение до лета текущего года. Основной проблемой остаётся вопрос того, кто будет контролировать аэропорт Гибралтара, который, согласно предложенному соглашению о свободном передвижении, станет внешней границей ЕС. Великобритания выступает против того, чтобы испанские пограничники базировались в аэропорту, где также находятся британские военные.

Ранее ЕК призвала начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве в ЕС.