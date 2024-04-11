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МИД: запуск «Ангары» подтверждает настрой на сохранение мирной среды в космосе

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Россия настроена на сохранение космоса как мирной среды, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне успешного пуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный ко Дню космонавтики.
МИД: запуск «Ангары» подтверждает настрой на сохранение мирной среды в космосе
  • РИА Новости

«Подтверждаем настрой на сохранение космоса в качестве исключительно мирной среды. Выступаем за поступательное развитие космической науки и технологий, а также равноправное и взаимовыгодное сотрудничество», — сказала она.

Тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5» после двух отмен пусков стартовала с космодрома Восточный.

Ракета успешно вывела на орбиту разгонный блок «Орион». Как сообщил глава «Роскосмоса», ранее запуск ракеты откладывался из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, а также сбоя системы контроля запуска двигателя.

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