ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых

Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых.

Об этом информирует пресс-служба ЕЦБ.

«Инфляция продолжает снижаться, чему способствует снижение цен на продукты питания и товары. Большинство показателей базовой инфляции смягчается... Однако внутреннее ценовое давление является сильным и удерживает инфляцию цен на услуги на высоком уровне», — заявил регулятор.

Отмечается, что цель — обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%.