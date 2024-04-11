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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых

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Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых.
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ЕЦБ.

«Инфляция продолжает снижаться, чему способствует снижение цен на продукты питания и товары. Большинство показателей базовой инфляции смягчается... Однако внутреннее ценовое давление является сильным и удерживает инфляцию цен на услуги на высоком уровне», — заявил регулятор.

Отмечается, что цель — обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%.

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