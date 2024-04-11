Серуканов: в литовском ФБК сокращают штат из-за дефицита финансирования

В Вильнюсе в штате ФБК* на фоне нехватки финансирования проходит ротация кадров технических специалистов. Об этом RT сообщил бывший сотрудник фонда, юрист и общественник Виталий Серуканов со ссылкой на свои источники внутри экстремистской структуры. По его данным, увольнения коснутся низшего звена организации — непосредственных технических исполнителей.

По данным Виталия Серуканова, увольнения в ФБК связаны с уменьшением объёмов спонсорской помощи со стороны кураторов проекта, в том числе структур Михаила Ходорковского**.

«Провал всех публичных проектов ФБК за последний год сказался на финансовом настроении инвесторов. Они сокращают финансирование, потому что не видят отдачи. Сокращение сотрудников происходит согласно плану Волкова** (Леонид Волков — один из руководителей ФБК. — RT). Сейчас он пытается найти волонтёров из подпольных штабов. Бесплатно, на добровольных началах. Уже идёт вербовка дизайнеров, айтишников, монтажёров», — рассказал RT Виталий Серуканов.

По его словам, оптимизация кадровой политики ФБК также связана с нежеланием Волкова терять личный доход в условиях кризиса бюджетных средств.

Кадровые перемены в ФБК проходят на фоне обострившейся конкуренции внутри экстремистской организации.

Как выяснил RT ранее, иностранные кураторы несистемной оппозиции рассматривают вариант продвижения в лидеры протеста дочери Навального — Дарьи — вместо её матери Юлии Навальной.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ.