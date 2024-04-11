RT в Telegram
Подпишись

Серуканов: в литовском ФБК сокращают штат из-за дефицита финансирования

Короткая ссылка
RT
В Вильнюсе в штате ФБК* на фоне нехватки финансирования проходит ротация кадров технических специалистов. Об этом RT сообщил бывший сотрудник фонда, юрист и общественник Виталий Серуканов со ссылкой на свои источники внутри экстремистской структуры. По его данным, увольнения коснутся низшего звена организации — непосредственных технических исполнителей.
Серуканов: в литовском ФБК сокращают штат из-за дефицита финансирования
  • Gettyimages.ru

По данным Виталия Серуканова, увольнения в ФБК связаны с уменьшением объёмов спонсорской помощи со стороны кураторов проекта, в том числе структур Михаила Ходорковского**.

«Провал всех публичных проектов ФБК за последний год сказался на финансовом настроении инвесторов. Они сокращают финансирование, потому что не видят отдачи. Сокращение сотрудников происходит согласно плану Волкова** (Леонид Волков — один из руководителей ФБК. — RT). Сейчас он пытается найти волонтёров из подпольных штабов. Бесплатно, на добровольных началах. Уже идёт вербовка дизайнеров, айтишников, монтажёров», — рассказал RT Виталий Серуканов.

По его словам, оптимизация кадровой политики ФБК также связана с нежеланием Волкова терять личный доход в условиях кризиса бюджетных средств.

Кадровые перемены в ФБК проходят на фоне обострившейся конкуренции внутри экстремистской организации.

Как выяснил RT ранее, иностранные кураторы несистемной оппозиции рассматривают вариант продвижения в лидеры протеста дочери Навального — Дарьи — вместо её матери Юлии Навальной.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить