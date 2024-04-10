BFMTV: во Франции на заводе по производству биотоплива произошёл пожар

Во французском городе Сет на предприятии Saipol по производству биотоплива произошло сильное возгорание, в результате которого один человек погиб.

Gettyimages.ru

© Andia/Universal Images Group

Об этом сообщил телеканал BFMTV. Уточняется, что пострадавшего доставили авиацией в университетскую больницу Монпелье. Как отметили в префектуре, пожар произошёл на складе этерификации — производства топлива из семян. Образовавшийся из-за возгорания дым не представлял опасности. В марте завод Tesla, город Эркнер и два района Берлина лишились электроэнергии из-за поджога подстанции, устроенного экоактивистами.