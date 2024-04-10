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BFMTV: во Франции на заводе по производству биотоплива произошёл пожар

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Во французском городе Сет на предприятии Saipol по производству биотоплива произошло сильное возгорание, в результате которого один человек погиб.
BFMTV: во Франции на заводе по производству биотоплива произошёл пожар
  • Gettyimages.ru
  • © Andia/Universal Images Group

Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Уточняется, что пострадавшего доставили авиацией в университетскую больницу Монпелье.

Как отметили в префектуре, пожар произошёл на складе этерификации — производства топлива из семян. Образовавшийся из-за возгорания дым не представлял опасности.

В марте завод Tesla, город Эркнер и два района Берлина лишились электроэнергии из-за поджога подстанции, устроенного экоактивистами.

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