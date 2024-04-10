BFMTV: во Франции на заводе по производству биотоплива произошёл пожар
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Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Уточняется, что пострадавшего доставили авиацией в университетскую больницу Монпелье.
Как отметили в префектуре, пожар произошёл на складе этерификации — производства топлива из семян. Образовавшийся из-за возгорания дым не представлял опасности.
В марте завод Tesla, город Эркнер и два района Берлина лишились электроэнергии из-за поджога подстанции, устроенного экоактивистами.