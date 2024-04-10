Россия ввела санкции против представителей госорганов Британии и IT-сектора

В МИД России заявили, что российская сторона ввела санкции в отношении ряда представителей госорганов Великобритании и IT-сектора.

Как говорится на сайте российского ведомства, британские власти продолжают агрессивный антироссийский курс, включая введение ограничений против России.

«В ответ на эти враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании», — отмечается в заявлении.

Среди них сотрудники британских компаний, например, Micro Focus, предоставляющих услуги украинским силовым ведомствам. В перечне также люди, причастные к попыткам навязать экономическим операторам стран Центральной Азии соблюдение односторонних рестрикций, введённых западными государствами.

Полный список включённых в санкционный есть на сайте российского Министерства иностранных дел.

Ранее президент США Джо Байден продлил на год действие режима введённых против России санкций.