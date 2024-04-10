ЕК выплатит Киеву в апреле €1,5 млрд помощи при положительной оценке реформы

Еврокомиссия выплатит Киеву в апреле очередные €1,5 млрд макрофинансовой поддержки при условии положительной оценки выполнения украинской стороной предварительных условий.

Об этом ЕК сообщает на своём сайте.

Как сказано в заявлении, второй транш предварительно согласованного финансирования в размере €1,5 млрд предусмотрен в апреле при условии положительной оценки выполнения Киевом согласованных условий.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что институты ЕС и страны — члены союза предоставили Украине за время конфликта с февраля 2022 года более €88 млрд помощи.