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ЕК выплатит Киеву в апреле €1,5 млрд помощи при положительной оценке реформы

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Еврокомиссия выплатит Киеву в апреле очередные €1,5 млрд макрофинансовой поддержки при условии положительной оценки выполнения украинской стороной предварительных условий.
ЕК выплатит Киеву в апреле €1,5 млрд помощи при положительной оценке реформы
  • РИА Новости

Об этом ЕК сообщает на своём сайте.

Как сказано в заявлении, второй транш предварительно согласованного финансирования в размере €1,5 млрд  предусмотрен в апреле при условии положительной оценки выполнения Киевом согласованных условий.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что институты ЕС и страны — члены союза предоставили Украине за время конфликта с февраля 2022 года более €88 млрд помощи.

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