RT в Telegram
Подпишись

Лавров посетит Минск, где будет председательствовать на Совете глав МИД СНГ

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Сергей Лавров 12 апреля посетит Минск, где под его председательством будет проведён Совет глав МИД СНГ, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Лавров посетит Минск, где будет председательствовать на Совете глав МИД СНГ
  • РИА Новости

«12 апреля в Минске под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится первое в этом году заседание Совета министров иностранных дел СНГ», — заявила она в ходе брифинга.

По словам Захаровой, главы МИД собираются обменяться мнениями по актуальным темам, обсудят основные направления работы  в формате Содружества с акцентом на реализацию приоритетов председательства России в 2024 году.

Ранее Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И во время визита в Пекин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить