Лавров посетит Минск, где будет председательствовать на Совете глав МИД СНГ

Министр иностранных дел Сергей Лавров 12 апреля посетит Минск, где под его председательством будет проведён Совет глав МИД СНГ, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

«12 апреля в Минске под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится первое в этом году заседание Совета министров иностранных дел СНГ», — заявила она в ходе брифинга.

По словам Захаровой, главы МИД собираются обменяться мнениями по актуальным темам, обсудят основные направления работы в формате Содружества с акцентом на реализацию приоритетов председательства России в 2024 году.

Ранее Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И во время визита в Пекин.