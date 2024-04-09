Rainews24: в результате взрыва на дамбе в Италии погибли три человека
В результате взрыва на дамбе водохранилища в области Эмилия-Романья на севере Италии погибли три человека, ещё трое получили ранения.
- Gettyimages.ru
- © Matteo Battagliarin
Об этом сообщил телеканал Rainews24 со ссылкой на заявление префектуры Болоньи.
Ещё шесть человек числятся пропавшими без вести.
Ранее в центре Берлина автомобиль сбил женщину с детской коляской.
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