RT в Telegram
Подпишись

Rainews24: в результате взрыва на дамбе в Италии погибли три человека

Короткая ссылка
В результате взрыва на дамбе водохранилища в области Эмилия-Романья на севере Италии погибли три человека, ещё трое получили ранения.
Rainews24: в результате взрыва на дамбе в Италии погибли три человека
  • Gettyimages.ru
  • © Matteo Battagliarin

Об этом сообщил телеканал Rainews24 со ссылкой на заявление префектуры Болоньи.

Ещё шесть человек числятся пропавшими без вести.

Ранее в центре Берлина автомобиль сбил женщину с детской коляской. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить