Rainews24: в результате взрыва на дамбе в Италии погибли три человека

В результате взрыва на дамбе водохранилища в области Эмилия-Романья на севере Италии погибли три человека, ещё трое получили ранения.

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© Matteo Battagliarin

Об этом сообщил телеканал Rainews24 со ссылкой на заявление префектуры Болоньи. Ещё шесть человек числятся пропавшими без вести. Ранее в центре Берлина автомобиль сбил женщину с детской коляской.