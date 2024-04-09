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Россия запросила на 12 апреля заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

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Россия запросила в Совете Безопасности ООН на 12 апреля заседание по западным поставкам вооружений ВСУ.
Россия запросила на 12 апреля заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву
  • AP
  • © Craig Ruttle

Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

«Мы, опять-таки, дабы не ломать традицию и не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив, запросили на 10:00 по Нью-Йорку 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму», — написал он в Telegram.

Ранее в Пентагоне заявили, что американские военно-промышленные компании получат $50 млрд из дополнительного пакета помощи Украине объёмом около $60 млрд.

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