Россия запросила на 12 апреля заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

Россия запросила в Совете Безопасности ООН на 12 апреля заседание по западным поставкам вооружений ВСУ.

Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

«Мы, опять-таки, дабы не ломать традицию и не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив, запросили на 10:00 по Нью-Йорку 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму», — написал он в Telegram.

Ранее в Пентагоне заявили, что американские военно-промышленные компании получат $50 млрд из дополнительного пакета помощи Украине объёмом около $60 млрд.