Россия запросила на 12 апреля заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву
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Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.
«Мы, опять-таки, дабы не ломать традицию и не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив, запросили на 10:00 по Нью-Йорку 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму», — написал он в Telegram.
Ранее в Пентагоне заявили, что американские военно-промышленные компании получат $50 млрд из дополнительного пакета помощи Украине объёмом около $60 млрд.