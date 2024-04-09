В Москве прошла встреча советника президента Кобякова и посла Китая

В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова и чрезвычайного и полномочного посла КНР Чжан Ханьхуэя.

«В этом году мы отмечаем 75-летний юбилей установления дипломатических отношений между нашими странами. Российско-китайские отношения имеют большой потенциал, а их дальнейшее развитие является ключом для обеспечения фундаментальных интересов наших народов и залогом стабильности во всём мире», — сказал Кобяков.

На встрече участники обсудили реализацию совместных инициатив в ряде ключевых областей: сельском хозяйстве, угольной, автомобильной и горнорудной промышленности, также стороны договорились о проведении ряда мероприятий, которые будут способствовать взаимному пониманию культурных традиций и ценностей во всех сферах деятельности.

Усилению взаимной интеграции экономических и инвестиционных интересов может способствовать проведение традиционного бизнес-диалога «Россия — Китай», отметили стороны. Мероприятие пройдёт в рамках Петербургского международного экономического форума 5—8 июня 2024 года.

«Под руководством лидеров двух стран российско-китайские отношения развиваются на самом высоком уровне. Хочу отметить, что председательство Российской Федерации в объединении БРИКС создаёт большие возможности для стран — участниц партнёрства в развитии важных международных экономических, регуляторных, общественных и культурных инициатив. В прошлом году объём двусторонней торговли достиг рекордных $240 млрд», — отметил Чжан Ханьхуэй.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая за январь — февраль 2024 года вырос на 9,3%.