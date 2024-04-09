МИД России: государственный визит Путина в Китай предстоит в 2024 году
- © Пресс-служба МИД России
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
Отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал прибытие главы МИД России Сергея Лаврова в Пекин в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего в текущем году государственного визита Путина в Китай.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визит Лаврова в КНР можно рассматривать как подготовку контактов на высшем уровне.