МИД России: государственный визит Путина в Китай предстоит в 2024 году

В МИД России заявили, что государственный визит российского лидера Владимира Путина в КНР предстоит в этом году.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал прибытие главы МИД России Сергея Лаврова в Пекин в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего в текущем году государственного визита Путина в Китай.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визит Лаврова в КНР можно рассматривать как подготовку контактов на высшем уровне.