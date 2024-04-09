Россия выразила солидарность послу Мексики в связи со штурмом дипмиссии в Кито
- AFP
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Об этом сообщает МИД России.
Как отметили в ведомстве, Москва выразила солидарность с коллегами по мексиканской дипломатической службе в связи с событиями, которые произошли 5 апреля вокруг мексиканского посольства в Эквадоре.
Кроме того, в российском ведомстве пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим дипломатам.
Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил МИД страны разорвать дипломатические отношения с Эквадором.
Причиной этого шага стало то, что полиция Эквадора насильно вошла в посольство Мексики и задержала бывшего эквадорского вице-президента, который «был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся».
Лопес Обрадор назвал произошедшее вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики.