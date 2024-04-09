Россия выразила солидарность послу Мексики в связи со штурмом дипмиссии в Кито

Российская сторона выразила солидарность послу Мексики в Москве Эдуардо Вильегасу Мехиасу в связи со штурмом мексиканского диппредставительства в Эквадоре.

Об этом сообщает МИД России.

Как отметили в ведомстве, Москва выразила солидарность с коллегами по мексиканской дипломатической службе в связи с событиями, которые произошли 5 апреля вокруг мексиканского посольства в Эквадоре.

Кроме того, в российском ведомстве пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим дипломатам.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил МИД страны разорвать дипломатические отношения с Эквадором.

Причиной этого шага стало то, что полиция Эквадора насильно вошла в посольство Мексики и задержала бывшего эквадорского вице-президента, который «был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся».

Лопес Обрадор назвал произошедшее вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики.