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Россия выразила солидарность послу Мексики в связи со штурмом дипмиссии в Кито

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Российская сторона выразила солидарность послу Мексики в Москве Эдуардо Вильегасу Мехиасу в связи со штурмом мексиканского диппредставительства в Эквадоре.
Россия выразила солидарность послу Мексики в связи со штурмом дипмиссии в Кито
  • AFP
  • © ALBERTO SUAREZ / API

Об этом сообщает МИД России.

Как отметили в ведомстве, Москва выразила солидарность с коллегами по мексиканской дипломатической службе в связи с событиями, которые произошли 5 апреля вокруг мексиканского посольства в Эквадоре.

Кроме того, в российском ведомстве пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим дипломатам.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил МИД страны разорвать дипломатические отношения с Эквадором.

Причиной этого шага стало то, что полиция Эквадора насильно вошла в посольство Мексики и задержала бывшего эквадорского вице-президента, который «был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся».

Лопес Обрадор назвал произошедшее вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики.

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