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Минобороны Израиля сообщило о боевом применении морской системы ПРО C-Dome

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Минобороны Израиля сообщило о первом боевом применении морской системы ПРО C-Dome.
Минобороны Израиля сообщило о боевом применении морской системы ПРО C-Dome
  • AP
  • © Leo Correa

Как сообщили в пресс-службе ведомства, это произошло в ночь на вторник, 9 апреля, для перехвата вражеской воздушной цели в районе Эйлата.

«Первый боевой перехват «Морским куполом»... Система развёрнута на корветах Saar 6 военно-морских сил и предназначена для защиты экономических вод Государства Израиль от различных современных угроз, включая ракеты, крылатые ракеты и БПЛА», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

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