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Лавров посетит Китай 8—9 апреля, проведёт переговоры с главой МИД страны

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Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНР состоится 8—9 апреля.
Лавров посетит Китай 8—9 апреля, проведёт переговоры с главой МИД страны
  • РИА Новости

Об этом заявили в МИД России.

«8—9 апреля состоится официальный визит министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова в КНР», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в рамках визита предусмотрены переговоры с главой МИД Китая Ван И.

Как отметили в ведомстве, они обсудят широкий круг вопросов сотрудничества и взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, «группе двадцати», АТЭС.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в скором времени посетит Россию.

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