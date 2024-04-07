Лавров посетит Китай 8—9 апреля, проведёт переговоры с главой МИД страны
- РИА Новости
Об этом заявили в МИД России.
«8—9 апреля состоится официальный визит министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова в КНР», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в рамках визита предусмотрены переговоры с главой МИД Китая Ван И.
Как отметили в ведомстве, они обсудят широкий круг вопросов сотрудничества и взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, «группе двадцати», АТЭС.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в скором времени посетит Россию.