При стрельбе во Флориде два человека погибли, семеро пострадали

Два человека погибли, семеро пострадали, в том числе один полицейский, в результате стрельбы в торговом центре города Дорал в американском штате Флорида.

Об этом сообщает телеканал NBC 6 со ссылкой на полицию.

«Два человека погибли, семеро пострадали, в том числе полицейский, в результате стрельбы в торговом центре CityPlace Doral... Один из полицейских Дорала получил ранение в нижнюю конечность и был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

Нападавшего ликвидировали.

Ранее в США в жилом районе города Рокфорд вооружённый ножом мужчина убил четырёх человек и ранил ещё семерых.