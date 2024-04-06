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При стрельбе во Флориде два человека погибли, семеро пострадали

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Два человека погибли, семеро пострадали, в том числе один полицейский, в результате стрельбы в торговом центре города Дорал в американском штате Флорида.
При стрельбе во Флориде два человека погибли, семеро пострадали
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал NBC 6 со ссылкой на полицию.

«Два человека погибли, семеро пострадали, в том числе полицейский, в результате стрельбы в торговом центре CityPlace Doral... Один из полицейских Дорала получил ранение в нижнюю конечность и был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

Нападавшего ликвидировали.

Ранее в США в жилом районе города Рокфорд вооружённый ножом мужчина убил четырёх человек и ранил ещё семерых.

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