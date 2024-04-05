Посетителей консульства России в Нью-Йорке пришлось вывести из-за землетрясения

Посетителей консульства России в Нью-Йорке пришлось вывести на улицу во время землетрясения, сообщил РИА Новости генконсул Александр Захаров.

«Посетителей генконсульства мы временно попросили выйти из здания. Сейчас, если не будет второй волны, рассчитываем, что сможем возобновить работу», — сказал он.

Предстоит проверка возможного ущерба зданию, отметил собеседник.

5 апреля недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение, на Манхэттене магнитуда подземных толчков составила 4,8.

Предварительные оценки показывают, что статуя Свободы не получила повреждений.