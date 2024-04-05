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Посетителей консульства России в Нью-Йорке пришлось вывести из-за землетрясения

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Посетителей консульства России в Нью-Йорке пришлось вывести на улицу во время землетрясения, сообщил РИА Новости генконсул Александр Захаров.
Посетителей консульства России в Нью-Йорке пришлось вывести из-за землетрясения
  • Gettyimages.ru
  • © Pavel Byrkin

«Посетителей генконсульства мы временно попросили выйти из здания. Сейчас, если не будет второй волны, рассчитываем, что сможем возобновить работу», — сказал он.

Предстоит проверка возможного ущерба зданию, отметил собеседник.

5 апреля недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение, на Манхэттене магнитуда подземных толчков составила 4,8.

Предварительные оценки показывают, что статуя Свободы не получила повреждений.

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