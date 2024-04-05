Посетителей консульства России в Нью-Йорке пришлось вывести из-за землетрясения
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«Посетителей генконсульства мы временно попросили выйти из здания. Сейчас, если не будет второй волны, рассчитываем, что сможем возобновить работу», — сказал он.
Предстоит проверка возможного ущерба зданию, отметил собеседник.
5 апреля недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение, на Манхэттене магнитуда подземных толчков составила 4,8.
Предварительные оценки показывают, что статуя Свободы не получила повреждений.