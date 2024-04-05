Эрдоган подписал указ о выходе Турции из ДОВСЕ
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе Турции из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) с 8 апреля.
- AP
- © Denes Erdos
Указ опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.
Ранее польский президент Анджей Дуда подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе.
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