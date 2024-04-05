Немецкая полиция застрелила гражданина Польши в Дортмунде

Гражданина Польши застрелили в Дортмунде немецкие полицейские.

По данным портала dziennik.pl, мужчина с железным прутом напал на группу правоохранителей. Один из них попытался обезвредить нападавшего электрошокером. После этого полиция открыла огонь на поражение.

Мужчину с ранением доставили в больницу, где он скончался. Мотивы нападавшего неизвестны.

Ранее сообщалось, что военнослужащего бундесвера подозревают в расстреле четырёх человек в Шесселе (федеральная земля Нижняя Саксония).