Немецкая полиция застрелила гражданина Польши в Дортмунде
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По данным портала dziennik.pl, мужчина с железным прутом напал на группу правоохранителей. Один из них попытался обезвредить нападавшего электрошокером. После этого полиция открыла огонь на поражение.
Мужчину с ранением доставили в больницу, где он скончался. Мотивы нападавшего неизвестны.
Ранее сообщалось, что военнослужащего бундесвера подозревают в расстреле четырёх человек в Шесселе (федеральная земля Нижняя Саксония).