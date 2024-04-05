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Вертолёт ВВС Индии Apache совершил жёсткую посадку на севере страны

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Индийский ударный вертолёт AH-64E Apache Guardian из-за возникшей на борту неисправности совершил жёсткую посадку во время проведения манёвров Gagan Shakti в Восточном Ладакхе на границе с Китаем.

Об этом сообщает газета The Times of India, передаёт ТАСС.

Отмечается, что пострадали два пилота, также получил повреждения вертолёт.

Причины аварии выясняются.

Ранее два человека погибли при крушении вертолёта в Техасе.

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