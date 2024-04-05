Аргентинец с мачете и дисками для «болгарки» пытался попасть в дом правительства
Мужчина с мачете и дисками для «болгарки» попытался попасть в дом правительства Аргентины и совершить покушение на главу страны Хавьера Милея.
Об этом сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич, передаёт РИА Новости.
«Я бог, я убью президента», — прокричал мужчина, когда его задерживали полицейские.
Ранее на дом премьера Ливии было совершено вооружённое нападение.
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