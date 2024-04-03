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Роскомнадзор: сбой в WhatsApp может быть связан со сбоем в инфраструктуре Meta

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Сбой в работе WhatsApp может быть связан со сбоем внутри инфраструктуры Meta*.
Роскомнадзор: сбой в WhatsApp может быть связан со сбоем в инфраструктуре Meta
  • Gettyimages.ru
  • © Idrees Abbas/SOPA Images/LightRocket

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Вероятно, проблема связана со сбоем внутри инфраструктуры Meta, деятельность которой запрещена на территории России», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что наблюдается проблема с получением и отправкой сообщений, не загружаются медиафайлы.

Ранее сервис Downdetector сообщил, что сбои в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в ряде стран.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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