Роскомнадзор: сбой в WhatsApp может быть связан со сбоем в инфраструктуре Meta
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
«Вероятно, проблема связана со сбоем внутри инфраструктуры Meta, деятельность которой запрещена на территории России», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что наблюдается проблема с получением и отправкой сообщений, не загружаются медиафайлы.
Ранее сервис Downdetector сообщил, что сбои в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в ряде стран.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.