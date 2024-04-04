Грушко: объективных причин для сохранения НАТО в 90-е не было

Замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью RT рассказал, что объективных причин для сохранения НАТО в 1990-е не было и никаких угроз нападения не существовало.

«У него (НАТО. — RT) не было шансов сохраниться, и об этом, кстати говоря, президент говорил, что объективных причин в 90-е для сохранения НАТО не было, никаких угроз нападения не существовало», — отметил он.

Грушко уточнил, что Варшавский договор, который был «одним из главных предлогов» развития альянса, в том виде, как он развивался в холодную войну, прекратил своё существование.

По его словам, расширение понадобилось НАТО для того, чтобы сохранить его как западный инструмент влияния и сохранения своего доминирования и в Европе, и в глобальном масштабе теперь.

«Плюс они же объявили себя победителями в холодной войне. Хотя это совершенно не так: Советский Союз вышел из холодной войны, поэтому она закончилась. Но они объявили себя победителями холодной войны, а с победителей взятки гладки», — добавил замглавы МИД.

В настоящее время в НАТО, которое было основано 4 апреля 1949 года, входит 32 страны.