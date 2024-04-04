Грушко: сегодня совокупность военных бюджетов НАТО превышает 52% общемировых

Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью RT заявил, что совокупность военных бюджетов стран — членов Североатлантического альянса превышает 52% общемировых.

«На сегодняшний день совокупность военных бюджетов стран — членов альянса превышает 52% общемировых, это где-то $1 трлн 200 млрд по меньшей мере», — отметил он.

При этом Грушко уточнил, что вклад европейских союзников составляет $450 млрд, что в семь-восемь раз больше, чем военный бюджет России.

Кроме того, он рассказал, что глобальное военное присутствие США стоит больших денег: у них примерно 600—700 объектов разбросано по всему миру. Таким образом Вашингтон добивается доминирования на «всех потенциальных театрах военных действий».

«И если вычленим долю средств, которые они тратят на оборону Европы, она, конечно, будет не $800 млрд — это примерно общий объём американских военных ассигнований, — а значительно меньше», — отметил замглавы МИД России.

По словам Грушко, если в Соединённых Штатах окончательно придут к власти милитаристские круги, которые увеличат военный бюджет до $1 трлн, на этом фоне «доля европейцев будет значительно меньше».

«Всё это делается лишь для одного — для того, чтобы закупалось больше американских вооружений», — уточнил он.

В настоящее время в НАТО, которое было основано 4 апреля 1949 года, входят 32 страны.