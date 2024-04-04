Грушко: вступление СССР или России в НАТО изменило бы природу этой организации

Вступление СССР или современной Российской Федерации в НАТО изменило бы природу этой организации, по этой причине Запад отказал Москве в членстве в альянсе, рассказал в интервью RT замминистра иностранных дел Александр Грушко.

«Вступление либо СССР, либо Российской Федерации в НАТО просто меняет природу этой организации, и она становится общеевропейской, по сути. Это и есть инструмент коллективной безопасности в Европе. По этой причине, кстати говоря, это было фактически прямо написано в ответных нотах США, Франции и Англии, Советский Союз не был принят в эту организацию», — сказал заместитель министра.

По его словам, западные страны также утверждали, что такой шаг «может ослабить ООН» и что Советский Союз «не относится к клубу демократических государств».

«Но главное как раз заключалось именно в том, что это меняет природу этого военного блока. Поэтому в этом смысле ничего не изменилось. И если говорить о формальной стороне дела, конечно, Россия, новая Россия, не подавала заявку. Но зондажные разговоры велись», — отметил Грушко.

В феврале президент Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о разговоре с Биллом Клинтоном про вступление России в НАТО.