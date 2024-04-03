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Экономист Сакс: конфликт на Украине начали в 2014 году Байден, Блинкен, Салливан

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Конфликт на Украине начали ещё в 2014 году нынешние глава Госдепа Энтони Блинкен, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и американский лидер Джо Байден. Такое мнение выразил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Экономист Сакс: конфликт на Украине начали в 2014 году Байден, Блинкен, Салливан
  • Gettyimages.ru

«Война началась не в феврале 2022 года, а в феврале 2014-го. Она началась с (замгоссекретаря Виктории. — RT) Нуланд, с Блинкена, с Салливана. Она началась с Байдена, который был ключевой фигурой во всём этом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Сакс заявил, что целью западных стран является бесконечный конфликт на Украине.

Он привёл разработку плана, в котором говорится, что западное оружие будут отправлять Украине даже в случае избрания экс-лидера США Дональда Трампа новым американским президентом.

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