Конфликт на Украине начали ещё в 2014 году нынешние глава Госдепа Энтони Блинкен, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и американский лидер Джо Байден. Такое мнение выразил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Война началась не в феврале 2022 года, а в феврале 2014-го. Она началась с (замгоссекретаря Виктории. — RT) Нуланд, с Блинкена, с Салливана. Она началась с Байдена, который был ключевой фигурой во всём этом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Сакс заявил, что целью западных стран является бесконечный конфликт на Украине.

Он привёл разработку плана, в котором говорится, что западное оружие будут отправлять Украине даже в случае избрания экс-лидера США Дональда Трампа новым американским президентом.