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NYT: администрация Байдена призывает Конгресс одобрить продажу Израилю F-15

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Администрация президента США Джо Байдена призывает Конгресс одобрить продажу Израилю истребителей F-15 на общую стоимость в $18 млрд.

Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, госдеп США недавно направил двум комитетам Конгресса неформальное уведомление с призывом начать законодательное рассмотрение продажи самолётов.

Кроме того, в сделку войдут боеприпасы, обучение в эксплуатации истребителей и прочая помощь.

Ранее посол и заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади заявила в своей речи на заседании Совета Безопасности ООН, что Вашингтон пытается злоупотреблять ситуацией в регионе Ближнего Востока, чтобы дестабилизировать регион и Сирию.

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