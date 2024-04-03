В Японии сняли предупреждение об угрозе цунами после землетрясения близ Тайваня

Главное метеорологическое агентство Японии сняло предупреждение об угрозе цунами после серии мощных землетрясений близ Тайваня.

Об этом сообщили в главном метеорологическом агентстве Японии.

Ранее землетрясение магнитудой 7,5 произошло недалеко от Тайваня.

Позже в Японии повысили оценку магнитуды землетрясения у берегов Тайваня с 7,5 до 7,7.