В Японии сняли предупреждение об угрозе цунами после землетрясения близ Тайваня
Главное метеорологическое агентство Японии сняло предупреждение об угрозе цунами после серии мощных землетрясений близ Тайваня.
Об этом сообщили в главном метеорологическом агентстве Японии.
Ранее землетрясение магнитудой 7,5 произошло недалеко от Тайваня.
Позже в Японии повысили оценку магнитуды землетрясения у берегов Тайваня с 7,5 до 7,7.
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