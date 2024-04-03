Bloomberg: создатель чипов TSMC эвакуирует заводы на Тайване из-за землетрясения

Ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC эвакуирует заводские площади на острове из-за крупного землетрясения.

Об этом информирует Bloomberg.

«TSMC эвакуировала заводские площади после того, как крупное землетрясение в среду потрясло её родной остров, поставив под угрозу производство у крупнейшего в мире производителя передовых чипов», — говорится в публикации.

Отмечается, что компания пока что ведёт оценку причинённого ущерба.

Ранее NetBlocks зафиксировал перебои в работе интернета на Тайване после землетрясений.

Также аэропорт на Окинаве приостановил вылеты и проводит эвакуацию из-за угрозы цунами.