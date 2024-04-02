Песков — о планах Мадуро посетить Москву: идёт согласование сроков

Президент Венесуэлы Николас Мадуро действительно готовится в скором времени посетить Москву, его визит находится в высокой степени готовности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами он также отметил, что окончательные сроки визита будут согласованы исходя из графиков Мадуро и российского лидера Владимира Путина.

«Ну, (идёт. — RT) последнее согласование сроков, которые будут подходить и графику господина Мадуро, и графику Путина», — заявил Песков.

Ранее президент Венесуэлы выразил поддержку правительству России в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и заявил, что в скором времени посетит Москву.