RT в Telegram
Подпишись

Песков — о планах Мадуро посетить Москву: идёт согласование сроков

Короткая ссылка
Президент Венесуэлы Николас Мадуро действительно готовится в скором времени посетить Москву, его визит находится в высокой степени готовности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков — о планах Мадуро посетить Москву: идёт согласование сроков
  • РИА Новости

В ходе общения с журналистами он также отметил, что окончательные сроки визита будут согласованы исходя из графиков Мадуро и российского лидера Владимира Путина.

«Ну, (идёт. — RT) последнее согласование сроков, которые будут подходить и графику господина Мадуро, и графику Путина», — заявил Песков.

Ранее президент Венесуэлы выразил поддержку правительству России в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и заявил, что в скором времени посетит Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить