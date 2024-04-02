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Сеул ввёл санкции против компаний и граждан России из-за ядерной программы КНДР

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Южная Корея ввела санкции в отношении двух организаций и двух граждан России, которые якобы связаны с ядерной программой КНДР. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление МИД Южной Кореи.

Как сказано в материале, Южная Корея приняла решение ввести санкции против двух организаций и двух граждан России, которые «связаны с ядерной и ракетной программами Северной Кореи».

Ранее Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о продлении работы экспертов санкционного комитета по КНДР.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании СБ заявил, что Запад во главе с США пытается удушить КНДР за счёт односторонних рестрикций.

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