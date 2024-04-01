Постпред Франции при ООН: Париж представит свой проект ближневосточной резолюции
Он подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация в Газе является катастрофической, передаёт ТАСС.
«Франция убеждена, что Совет Безопасности должен выполнить свои обязательства по гуманитарным резолюциям. Именно поэтому сегодня Франция представит всеобъемлющий проект резолюции», — добавил постпред.
По его словам, проект коснётся «неотложных вопросов», в нём будет говориться о немедленном прекращении огня и об освобождении заложников.
Ранее Минздрав анклава сообщил, что число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа достигло 32 782.