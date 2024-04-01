RT в Telegram
Подпишись

Постпред Франции при ООН: Париж представит свой проект ближневосточной резолюции

Короткая ссылка
Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что Париж намерен представить свой проект резолюции по Ближнему Востоку в Совете Безопасности ООН с призывом прекратить огонь в секторе Газа.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация в Газе является катастрофической, передаёт ТАСС.

«Франция убеждена, что Совет Безопасности должен выполнить свои обязательства по гуманитарным резолюциям. Именно поэтому сегодня Франция представит всеобъемлющий проект резолюции», — добавил постпред.

По его словам, проект коснётся «неотложных вопросов», в нём будет говориться о немедленном прекращении огня и об освобождении заложников.

Ранее Минздрав анклава сообщил, что число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа достигло 32 782.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить