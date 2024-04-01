В ООН выразили обеспокоенность ударом Израиля по посольству Ирана в Сирии

ООН выражает крайнюю обеспокоенность ударом израильских ВВС по посольству Ирана в Дамаске. Такое заявление сделал представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Как передаёт ТАСС, он добавил, что организации потребуется время для того, чтобы узнать больше информации об инциденте и выразить свою позицию.

«Мы, конечно, очень обеспокоены этими сообщениями, но мы подождём, пока не получим немного больше информации, чтобы выразить своё мнение, чтобы проследить за развитием событий, если это окажется правдой», — добавил Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице.