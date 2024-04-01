Сирийские силы ПВО отражают израильскую атаку на окрестности Дамаска
Сирийские силы противовоздушной обороны отражают израильскую атаку на окрестности Дамаска.
- Gettyimages.ru
- © Holger Leue
Об этом сообщило агентство SANA.
«Израиль нанёс удар по зданию в районе Аль-Мезза в Дамаске», — говорится в сообщении.
31 марта сообщалось, что два мирных жителя пострадали при ударе израильских ВВС по окрестностям Дамаска.
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