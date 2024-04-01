Сирийские силы ПВО отражают израильскую атаку на окрестности Дамаска

Сирийские силы противовоздушной обороны отражают израильскую атаку на окрестности Дамаска.

Об этом сообщило агентство SANA.

«Израиль нанёс удар по зданию в районе Аль-Мезза в Дамаске», — говорится в сообщении.

31 марта сообщалось, что два мирных жителя пострадали при ударе израильских ВВС по окрестностям Дамаска.