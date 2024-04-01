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Мирошник: глава СБУ «забился в истерике» из-за требований России по антитеррору

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Сигналы России достигли главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, отсчёт времени по требованиям Москвы к Киеву в сфере противодействия терроризму пошёл.
Мирошник: глава СБУ «забился в истерике» из-за требований России по антитеррору
  • globallookpress.com

Об этом в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

«Он забился в истерике. Он понимает последствия того, как этот механизм должен работать. Пошёл отсчёт времени. Да, времени достаточно много, но отсчёт пошёл», — цитирует Мирошника ТАСС.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва через Минск передала Киеву ноту с требованиями по антитеррору.

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