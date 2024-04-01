Мирошник: глава СБУ «забился в истерике» из-за требований России по антитеррору
- globallookpress.com
Об этом в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.
«Он забился в истерике. Он понимает последствия того, как этот механизм должен работать. Пошёл отсчёт времени. Да, времени достаточно много, но отсчёт пошёл», — цитирует Мирошника ТАСС.
Ранее в МИД России сообщили, что Москва через Минск передала Киеву ноту с требованиями по антитеррору.