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Шеф МОССАДа призвал Нетаньяху разрешить палестинцам вернуться на север Газы

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Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху необходимо разрешить мирным жителям вернуться в северные районы сектора Газа для новой сделки с палестинским движением ХАМАС по возврату заложников. С таким призывом к нему обратился директор израильской службы внешней разведки МОССАД Давид Барнеа.
Шеф МОССАДа призвал Нетаньяху разрешить палестинцам вернуться на север Газы
  • AFP

По данным 13-го телеканала израильского телевидения, Барнеа известил руководство страны о том, что новая сделка возможна лишь путём компромисса. Об этом сообщает ТАСС.

Телеканал также отметил, что Нетаньяху ещё не принял окончательного решения, но экс-начальник Генштаба и министр военного кабинета Израиля Гади Айзенкот выступил за то, чтобы Тель-Авив проявил гибкость в этом вопросе.

В середине марта Нетаньяху заявил, что ХАМАС до сих пор не дало реального ответа по сделке о заложниках.

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