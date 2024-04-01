Шеф МОССАДа призвал Нетаньяху разрешить палестинцам вернуться на север Газы
- AFP
По данным 13-го телеканала израильского телевидения, Барнеа известил руководство страны о том, что новая сделка возможна лишь путём компромисса. Об этом сообщает ТАСС.
Телеканал также отметил, что Нетаньяху ещё не принял окончательного решения, но экс-начальник Генштаба и министр военного кабинета Израиля Гади Айзенкот выступил за то, чтобы Тель-Авив проявил гибкость в этом вопросе.
В середине марта Нетаньяху заявил, что ХАМАС до сих пор не дало реального ответа по сделке о заложниках.