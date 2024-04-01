Эрдоган заявил, что в ходе выборов не удалось достичь желаемых результатов
Об этом информирует телеканал TRT Haber.
«Спустя девять месяцев после нашей победы на выборах 14—28 мая, к сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись», — сказал турецкий лидер.
При этом Эрдоган назвал данные выборы «достойными демократии».
«Народ через урны для голосования передал нам своё послание, свою волю и предупреждения», — сказал он.
Также Эрдоган заявил, что местные выборы в Турции прошли в спокойной обстановке.
Ранее действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что набрал свыше 52% голосов по итогам муниципальных выборов после обработки 96% протоколов.