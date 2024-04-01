Эрдоган заявил, что в ходе выборов не удалось достичь желаемых результатов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его партия не смогла на прошедших муниципальных выборах получить желаемые результаты.

Об этом информирует телеканал TRT Haber.

«Спустя девять месяцев после нашей победы на выборах 14—28 мая, к сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись», — сказал турецкий лидер.

При этом Эрдоган назвал данные выборы «достойными демократии».

«Народ через урны для голосования передал нам своё послание, свою волю и предупреждения», — сказал он.

Также Эрдоган заявил, что местные выборы в Турции прошли в спокойной обстановке.

Ранее действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что набрал свыше 52% голосов по итогам муниципальных выборов после обработки 96% протоколов.