Представитель: БАПОР не знает о предложении Израиля о расформировании

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не в курсе о предложении расформировать агентство, которое якобы передал Израиль.

Об этом заявила директор по связям с общественностью в БАПОР Джульет Тума.

«БАПОР не видело плана или сообщений, о которых идёт речь в статье The Guardian», — цитирует её ТАСС.

Ранее The Guardian со ссылкой на источники в ООН писало, что Израиль предложил ООН расформировать БАПОР и передать его полномочия другому органу.

По словам заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, попытки вытеснить БАПОР из сектора Газа должны прекратиться.