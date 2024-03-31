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WAFA: новое правительство Палестины приведено к присяге

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Новое палестинское правительство под руководством Мухаммеда Мустафы принесло присягу и официально приступило к работе.

Об этом информирует агентство WAFA.

По его данным, церемония прошла в присутствии президента Махмуда Аббаса.

По его словам, юрисдикция нового правительства распространится не только на Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, но и на сектор Газа.

Мустафа назвал главными задачами нового кабмина предоставление гумпомощи жителям анклава, поддержку перемещённых лиц в возвращении в районы своего проживания и полноценную реконструкцию сектора Газа.

28 марта Аббас утвердил состав нового правительства.

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