WAFA: новое правительство Палестины приведено к присяге

Новое палестинское правительство под руководством Мухаммеда Мустафы принесло присягу и официально приступило к работе.

Об этом информирует агентство WAFA.

По его данным, церемония прошла в присутствии президента Махмуда Аббаса.

По его словам, юрисдикция нового правительства распространится не только на Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, но и на сектор Газа.

Мустафа назвал главными задачами нового кабмина предоставление гумпомощи жителям анклава, поддержку перемещённых лиц в возвращении в районы своего проживания и полноценную реконструкцию сектора Газа.

28 марта Аббас утвердил состав нового правительства.