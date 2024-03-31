WAFA: новое правительство Палестины приведено к присяге
Об этом информирует агентство WAFA.
По его данным, церемония прошла в присутствии президента Махмуда Аббаса.
По его словам, юрисдикция нового правительства распространится не только на Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, но и на сектор Газа.
Мустафа назвал главными задачами нового кабмина предоставление гумпомощи жителям анклава, поддержку перемещённых лиц в возвращении в районы своего проживания и полноценную реконструкцию сектора Газа.
28 марта Аббас утвердил состав нового правительства.