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Тысячи активистов у здания парламента в Иерусалиме требуют досрочных выборов

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Тысячи активистов собрались у здания парламента в Иерусалиме. Они призывают провести досрочные выборы в Израиле и заключить сделку по освобождению заложников из сектора Газа.

Об этом сообщает газета Times of Israel.

По данным издания, в митинге принимают участие около 100 тыс. человек.

Ранее власти Израиля утвердили оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

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