Тысячи активистов у здания парламента в Иерусалиме требуют досрочных выборов

Тысячи активистов собрались у здания парламента в Иерусалиме. Они призывают провести досрочные выборы в Израиле и заключить сделку по освобождению заложников из сектора Газа.

Об этом сообщает газета Times of Israel. По данным издания, в митинге принимают участие около 100 тыс. человек. Ранее власти Израиля утвердили оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.