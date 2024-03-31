Тысячи активистов у здания парламента в Иерусалиме требуют досрочных выборов
Тысячи активистов собрались у здания парламента в Иерусалиме. Они призывают провести досрочные выборы в Израиле и заключить сделку по освобождению заложников из сектора Газа.
Об этом сообщает газета Times of Israel.
По данным издания, в митинге принимают участие около 100 тыс. человек.
Ранее власти Израиля утвердили оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.
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