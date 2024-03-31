Нетаньяху: ЦАХАЛ ликвидировал более 200 радикалов в больнице «Аш-Шифа» в Газе

Израильская армия ликвидировала более 200 вооружённых радикалов во время операции в медицинском центре «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

AFP

Об этом пишет ТАСС. «В «Аш-Шифе» мы уничтожили более 200 террористов», — заявил он. Нетаньяху также сообщил, что Израиль утвердил оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.