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Нетаньяху: ЦАХАЛ ликвидировал более 200 радикалов в больнице «Аш-Шифа» в Газе

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Израильская армия ликвидировала более 200 вооружённых радикалов во время операции в медицинском центре «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху: ЦАХАЛ ликвидировал более 200 радикалов в больнице «Аш-Шифа» в Газе
  • AFP

Об этом пишет ТАСС.

«В «Аш-Шифе» мы уничтожили более 200 террористов», — заявил он.

Нетаньяху также сообщил, что Израиль утвердил оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

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